Начальника омской полиции Кубатина повысили на Дальнем Востоке

За период службы с 2003 по 2022 год замещал руководящие должности в органах внутренних дел Российской Федерации. С 2017 года занимал должность начальника отдела полиции № 10 УМВД России по городу Омску. С 2022 года, до повышения на Дальнем Востоке, работал начальником омской полиции. Имя нового руководителя УМВД по городу Омску пока что неизвестно.