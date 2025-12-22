Начальника омской полиции Кубатина повысили на Дальнем Востоке

Полковник Александр Кубатин назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Хабаровскому краю. Об этом в понедельник, 22 декабря 2025 года, сообщили в пресс-службе полиции.
Начальник УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майор Андрей Шабашов уже представил нового руководителя личному составу (на фото).
Александр Кубатин родился в Омске 12 августа 1978 года. Службу в органах внутренних дел проходит с 1 августа 1996 года. В 1998 году окончил Омский юридический институт МВД России. В 2012 году — Омскую академию МВД России.
За период службы с 2003 по 2022 год замещал руководящие должности в органах внутренних дел Российской Федерации. С 2017 года занимал должность начальника отдела полиции № 10 УМВД России по городу Омску. С 2022 года, до повышения на Дальнем Востоке, работал начальником омской полиции. Имя нового руководителя УМВД по городу Омску пока что неизвестно.