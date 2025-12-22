Ричмонд
Песков сообщил, что Путин ежедневно встречается с участниками спецоперации

Российский президент Владимир Путин проводит ежедневные встречи с участниками спецоперации. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Life.ru

По словам представителя Кремля, встречи проходят регулярно и касаются как самих военнослужащих, так и их семей.

«Он каждый день с ними встречается», — поделился Песков.

Ранее Песков рассказал о своём отношении к открытому формату общения главы государства Владимира Путина с журналистами. Он отметил, что в такие моменты не испытывает напряжения. Пресс-секретарь пояснил, что обычно отвечает за порядок в зале и очередность вопросов. Он следит за регламентом и предоставляет слово журналистам.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

