Песков сообщил, что Путин ежедневно встречается с участниками спецоперации

Ранее Песков рассказал о своём отношении к открытому формату общения главы государства Владимира Путина с журналистами. Он отметил, что в такие моменты не испытывает напряжения. Пресс-секретарь пояснил, что обычно отвечает за порядок в зале и очередность вопросов. Он следит за регламентом и предоставляет слово журналистам.