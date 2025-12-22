Ричмонд
Выяснилось, кому принадлежит танкер Bella 1, остановленный США в Карибском море

Танкер Bella 1, задержанный США в Карибском море, является собственностью стамбульской компании Louis Marine Shipholding Enterprises S.A. Об этом сообщил Wall Street Journal, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler.

Владельцем танкера является Louis Marine Shipholding Enterprises S.A. Газета не уточнила дальнейшие детали, однако отметила, что в 2024 году судно было внесено в санкционный список США по подозрению в связях с шиитским движением «Ансар Алла» в Йемене.

Танкер шёл под флагом Гайяны, хотя ранее был зарегистрирован под панамским флагом. Он был построен в 2002 году и имеет размеры более 330 метров в длину и 60 метров в ширину. Последний сигнал с судна был зафиксирован несколько дней назад в районе Малых Антильских островов.

Ранее сообщалось, что нефтяной танкер Bella 1 сопротивлялся попытке перехвата в Карибском море. Напомним, США перехватили ещё один нефтяной танкер, направлявшийся к побережью Венесуэлы. Судно Bella 1, шедшее под панамским флагом, пыталось войти в порт для погрузки сырья. Это уже третий случай после объявления морской блокады Венесуэлы. 10 декабря был задержан танкер Skipper, а 20 декабря — супертанкер Centuries с двумя миллионами баррелей нефти.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

