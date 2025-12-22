Выяснилось, кому принадлежит танкер Bella 1, остановленный США в Карибском море

Владельцем танкера является Louis Marine Shipholding Enterprises S.A. Газета не уточнила дальнейшие детали, однако отметила, что в 2024 году судно было внесено в санкционный список США по подозрению в связях с шиитским движением «Ансар Алла» в Йемене.
Танкер шёл под флагом Гайяны, хотя ранее был зарегистрирован под панамским флагом. Он был построен в 2002 году и имеет размеры более 330 метров в длину и 60 метров в ширину. Последний сигнал с судна был зафиксирован несколько дней назад в районе Малых Антильских островов.
Ранее сообщалось, что нефтяной танкер Bella 1 сопротивлялся попытке перехвата в Карибском море. Напомним, США перехватили ещё один нефтяной танкер, направлявшийся к побережью Венесуэлы. Судно Bella 1, шедшее под панамским флагом, пыталось войти в порт для погрузки сырья. Это уже третий случай после объявления морской блокады Венесуэлы. 10 декабря был задержан танкер Skipper, а 20 декабря — супертанкер Centuries с двумя миллионами баррелей нефти.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.