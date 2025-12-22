Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AP: США отзывают глав 29 зарубежных диппредставительств

Белый дом отзывает часть 29 дипломатов, занимающих руководящие посты в зарубежных представительствах страны.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента США Дональда Трампа решила отозвать часть дипломатов, занимающих руководящие посты в зарубежных представительствах страны. По данным агентства Associated Press, речь идет почти о 29 дипломатических миссиях, чьи главы получили соответствующие уведомления от Госдепартамента.

Сообщается, что руководителям 29 американских зарубежных миссий было объявлено о завершении их полномочий уже в январе. Большинство этих дипломатов были назначены на свои должности в период президентства Джо Байдена.

Наибольшее число отзывов затронуло африканский регион, где прекращение командировок ожидает послов США в 13 странах. Изменения также коснулись шести государств Азии, включая Вьетнам и Филиппины, а на Ближнем Востоке — дипломатических представителей в Алжире и Египте.

Кроме того, ротация пройдет в Армении, Северной Македонии, Черногории и Словакии, после чего дипломаты вернутся в Вашингтон с возможностью дальнейшего назначения.

Ранее МИД Великобритании заявил об отзыве аккредитации у российского дипломата. При этом в британском министерстве отметили, что считают важным сохранять дипломатические каналы связи с Россией.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше