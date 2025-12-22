AP: США отзывают глав 29 зарубежных диппредставительств

Администрация президента США Дональда Трампа решила отозвать часть дипломатов, занимающих руководящие посты в зарубежных представительствах страны. По данным агентства Associated Press, речь идет почти о 29 дипломатических миссиях, чьи главы получили соответствующие уведомления от Госдепартамента.
Сообщается, что руководителям 29 американских зарубежных миссий было объявлено о завершении их полномочий уже в январе. Большинство этих дипломатов были назначены на свои должности в период президентства Джо Байдена.
Наибольшее число отзывов затронуло африканский регион, где прекращение командировок ожидает послов США в 13 странах. Изменения также коснулись шести государств Азии, включая Вьетнам и Филиппины, а на Ближнем Востоке — дипломатических представителей в Алжире и Египте.
Кроме того, ротация пройдет в Армении, Северной Македонии, Черногории и Словакии, после чего дипломаты вернутся в Вашингтон с возможностью дальнейшего назначения.
Ранее МИД Великобритании заявил об отзыве аккредитации у российского дипломата. При этом в британском министерстве отметили, что считают важным сохранять дипломатические каналы связи с Россией.