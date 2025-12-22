Ранее Дмитриев заявил, что попытки сорвать переговоры по Украине в Майами не оказали воздействия на ход диалога. По его словам, несмотря на информационные атаки и давление, российско-американский диалог продолжается. Дмитриев также сообщал о существовании на Западе организованной информационной кампании, направленной на срыв возможного мирного плана по Украине. Он отмечал, что такие действия, по его мнению, связаны с интересами отдельных политических и экономических групп и несут риски дальнейшей эскалации.