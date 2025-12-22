Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев намекнул на возможную встречу РФ и США в Москве

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что следующая встреча делегаций России и США по вопросу Украины может состояться в Москве. Об этом он сообщил в своих социальных сетях, сопроводив публикацию фото в футболке с надписью «Next time in Moscow».

Источник: Life.ru

В своём сообщении Дмитриев поблагодарил Майами за переговоры и намекнул, что следующий раунд обсуждений может пройти в российской столице.

«Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», — написал он на своей странице в соцсети Х.

15 августа на Аляске российский лидер Владимир Путин на английском языке предложил президенту США Дональду Трампу провести следующую встречу в Москве. Республиканец, подводя итоги саммита, сказал: «Рассчитываю, возможно, вас скоро увидеть». «В следующий раз в Москве?» — с улыбкой уточнил Путин.

Ранее Дмитриев заявил, что попытки сорвать переговоры по Украине в Майами не оказали воздействия на ход диалога. По его словам, несмотря на информационные атаки и давление, российско-американский диалог продолжается. Дмитриев также сообщал о существовании на Западе организованной информационной кампании, направленной на срыв возможного мирного плана по Украине. Он отмечал, что такие действия, по его мнению, связаны с интересами отдельных политических и экономических групп и несут риски дальнейшей эскалации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше