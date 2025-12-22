Дмитриев намекнул на возможную встречу РФ и США в Москве

В своём сообщении Дмитриев поблагодарил Майами за переговоры и намекнул, что следующий раунд обсуждений может пройти в российской столице.
«Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», — написал он на своей странице в соцсети Х.
15 августа на Аляске российский лидер Владимир Путин на английском языке предложил президенту США Дональду Трампу провести следующую встречу в Москве. Республиканец, подводя итоги саммита, сказал: «Рассчитываю, возможно, вас скоро увидеть». «В следующий раз в Москве?» — с улыбкой уточнил Путин.
Ранее Дмитриев заявил, что попытки сорвать переговоры по Украине в Майами не оказали воздействия на ход диалога. По его словам, несмотря на информационные атаки и давление, российско-американский диалог продолжается. Дмитриев также сообщал о существовании на Западе организованной информационной кампании, направленной на срыв возможного мирного плана по Украине. Он отмечал, что такие действия, по его мнению, связаны с интересами отдельных политических и экономических групп и несут риски дальнейшей эскалации.
