Посол РФ в Берне Гармонин заявил об утрате Швейцарией нейтралитета

Напомним, Швейцария не входит в Евросоюз и Североатлантический альянс. Вместе с тем страна присоединилась почти ко всем санкциям ЕС, принятым в отношении России за последние четыре года. Кроме того, швейцарские военные участвовали в 20 учениях за пределами своей территории. Ещё ряд манёвров в 2024 году прошли в самой Швейцарии. Все указанные учения проводились с участием стран Североатлантического альянса.