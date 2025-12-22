Ричмонд
Посол РФ в Берне Гармонин заявил об утрате Швейцарией нейтралитета

Посол РФ в Берне Гармонин подчеркнул, что Россия давно сделала выводы по поводу псевдонейтральности Швейцарии.

Источник: Аргументы и факты

Швейцария перестала быть нейтральной страной после того, как приняла несколько «примечательных» решений, связанных с интеграцией в Североатлантический альянс, заявил посол России в Берне Сергей Гармонин.

«За последнее время официальный Берн сделал ряд примечательных шагов по интеграции в различные военные инициативы Европы: это и присоединение к проекту так называемого “военного Шенгена” под эгидой ЕС и инициативе Sky Shield, аккредитация офиса НАТО в Женеве, регулярные совместные военные учения с натовскими странами и так далее», — сказал дипломат, которого цитирует РИА Новости.

Он задался вопросом, в какой степени такая политика Берна соответствует утверждениям местного руководства о якобы неизменности «швейцарского нейтралитета». Гармонин отметил, что Россия давно сделала выводы по поводу псевдонейтральности Швейцарии.

Напомним, Швейцария не входит в Евросоюз и Североатлантический альянс. Вместе с тем страна присоединилась почти ко всем санкциям ЕС, принятым в отношении России за последние четыре года. Кроме того, швейцарские военные участвовали в 20 учениях за пределами своей территории. Ещё ряд манёвров в 2024 году прошли в самой Швейцарии. Все указанные учения проводились с участием стран Североатлантического альянса.

В конце сентября 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Швейцария потеряла «реноме нейтрального посредника, заслуживающего доверие». Он добавил, что проводимая Берном недружественная политика в отношении России не может не учитываться при выстраивании политики на швейцарском направлении.

13 декабря Швейцария присоединилась к 19-му пакету антироссийских санкций ЕС. В обновленный список ограничений были внесены 22 физических лица и 42 организации. Дополнительно в перечне оказались 117 судов, которые Запад относит к так называемому теневому флоту.

