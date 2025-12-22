Дмитриев намекнул на возможное место следующих переговоров по Украине

Этот намёк был сделан после завершения переговоров в Майами. На своей странице в социальной сети X Дмитриев опубликовал фотографию на фоне заката, где он изображён в белой футболке с российским гербом, подписью президента Владимира Путина и фразой на английском языке: «Next time in Moscow» («В следующий раз — в Москве»).