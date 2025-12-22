Дмитриев намекнул на возможное место следующих переговоров по Украине

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев допустил возможность проведения следующей встречи представителей РФ и США уже в Москве.
Этот намёк был сделан после завершения переговоров в Майами. На своей странице в социальной сети X Дмитриев опубликовал фотографию на фоне заката, где он изображён в белой футболке с российским гербом, подписью президента Владимира Путина и фразой на английском языке: «Next time in Moscow» («В следующий раз — в Москве»).
Этой же фразой, обращённой к президенту США Дональду Трампу, российский лидер воспользовался во время предыдущей встречи на Аляске. В подписи к публикации Дмитриев добавил: «Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва».
Ранее сообщалось, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что американскую сторону на переговорах в Майами со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым представляли три человека.
