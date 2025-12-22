Трамп выступит с заявлением на необъявленную тему

«Президент делает заявление с министром войны и главой ВМС в 16.30 (00.30 мск вторника — ред.)», — указано в расписании Трампа на понедельник.
Тема предстоящего заявления не сообщается, однако уточняется, что Трамп будет находиться не в Белом доме, а останется в Палм-Бич в штате Флорида.
Ровно за час до заявления Трампу проведут закрытый брифинг по разведке.
Заявление американского лидера последует на фоне роста напряженности вокруг Венесуэлы. Ранее в декабре Трамп заявил о признании венесуэльского правительства «иностранной террористической организацией» и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлуи из нее.
Ранее Трамп пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть «украденные» у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.