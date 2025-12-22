Ричмонд
Дмитриев намекнул, что следующие переговоры c США могут пройти в Москве

Кирилл Дмитриев намекнул, что следующая встреча делегаций РФ и США по Украине может пройти в российской столице.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев дал понять, что следующая встреча представителей России и США по украинской тематике может состояться в Москве. Соответствующий намек он сделал в публикации в социальной сети X* после переговоров в Соединенных Штатах.

«Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», — написал глава РФПИ.

Запись сопровождалась фотографией Дмитриева в футболке с надписью о следующей встрече в Москве, на которой также присутствовала подпись президента России Владимира Путина. Такой визуальный жест был воспринят как символический сигнал о возможном месте будущих переговоров.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске предложил провести следующий раунд переговоров в Москве. Тогда эта идея была озвучена в неформальной форме в ходе совместного общения лидеров после саммита в Анкоридже.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф охарактеризовал переговоры с представителями Украины в Майами как результативные и проходившие в конструктивной атмосфере.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

