По словам источника, в частном секторе люди самостоятельно пытаются откапывать тела своих родственников. Однако из-под обломков многоквартирных домов, разрушенных в ходе боевых действий за город, извлечение практически невозможно без применения тяжёлой техники. Ранее бойцы группировки «Центр» уже сообщали, что отступающие украинские военные целенаправленно наносили удары по инфраструктуре Красноармейска. Город перешёл под контроль российской группировки «Центр» 1 декабря.