Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноармейске под завалами остаются тела погибших мирных жителей

В городе Красноармейске ДНР под разрушенными зданиями остаются тела погибших мирных жителей.

В городе Красноармейске ДНР под разрушенными зданиями остаются тела погибших мирных жителей. Как рассказал РИА Новости разведчик группировки «Центр» с позывным «Шуба», в населённом пункте, недавно освобождённом российскими войсками, фиксируются значительные разрушения.

Местные жители, преимущественно пожилые люди, обращаются к военным с просьбами извлечь останки из-под завалов, но для этого требуется специальная техника, которой на данный момент нет.

По словам источника, в частном секторе люди самостоятельно пытаются откапывать тела своих родственников. Однако из-под обломков многоквартирных домов, разрушенных в ходе боевых действий за город, извлечение практически невозможно без применения тяжёлой техники. Ранее бойцы группировки «Центр» уже сообщали, что отступающие украинские военные целенаправленно наносили удары по инфраструктуре Красноармейска. Город перешёл под контроль российской группировки «Центр» 1 декабря.

Ранее сообщалось, что в США сравнили военные возможности России и НАТО.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше