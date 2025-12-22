В городе Красноармейске ДНР под разрушенными зданиями остаются тела погибших мирных жителей. Как рассказал РИА Новости разведчик группировки «Центр» с позывным «Шуба», в населённом пункте, недавно освобождённом российскими войсками, фиксируются значительные разрушения.
Местные жители, преимущественно пожилые люди, обращаются к военным с просьбами извлечь останки из-под завалов, но для этого требуется специальная техника, которой на данный момент нет.
По словам источника, в частном секторе люди самостоятельно пытаются откапывать тела своих родственников. Однако из-под обломков многоквартирных домов, разрушенных в ходе боевых действий за город, извлечение практически невозможно без применения тяжёлой техники. Ранее бойцы группировки «Центр» уже сообщали, что отступающие украинские военные целенаправленно наносили удары по инфраструктуре Красноармейска. Город перешёл под контроль российской группировки «Центр» 1 декабря.
