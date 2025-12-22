Трамп отзывает послов 29 зарубежных дипломатических представительств

А ранее госсекретарь США Марко Рубио запретил американским дипломатам за рубежом комментировать выборы в других странах. Единственным основанием для нарушения этого правила могут служить «чёткие и веские» внешнеполитические интересы США. Также отмечается, что в комментариях Госдепа и дипломатов не должно быть оценок честности, прозрачности и легитимности выборов.