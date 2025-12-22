Трамп отзывает послов 29 зарубежных дипломатических представительств

По словам двух анонимных чиновников Госдепартамента, на прошлой неделе главы миссий в 29 странах получили уведомления о завершении своих полномочий в январе. Эти дипломаты были назначены при администрации Джо Байдена и ранее пережили первоначальную ротацию, затронувшую в основном политических назначенцев.
Послы работают по указанию президента и обычно остаются на посту три-четыре года. Отозванные дипломаты сохраняют работу в дипломатической службе и могут вернуться в Вашингтон для новых назначений по собственному желанию.
Больше всего дипломатов было отозвано в Африке — 13. В Азии изменения коснулись 6 послов, в Европе — 4. На Ближнем Востоке, в Южной и Центральной Азии и в Западном полушарии было отозвано по два посла в каждом регионе.
«У нас около 80 вакантных должностей послов. Тем не менее президент Трамп отдаёт лидерство США Китаю и России, отстраняя квалифицированных профессиональных послов, которые преданно служат независимо от того, кто находится у власти», — сказала высокопоставленный член сенатского комитета по международным отношениям Джин Шахин.
А ранее госсекретарь США Марко Рубио запретил американским дипломатам за рубежом комментировать выборы в других странах. Единственным основанием для нарушения этого правила могут служить «чёткие и веские» внешнеполитические интересы США. Также отмечается, что в комментариях Госдепа и дипломатов не должно быть оценок честности, прозрачности и легитимности выборов.
