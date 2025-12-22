Ричмонд
Данилин: Макрон хочет обсуждать с Путиным Африку, а не Украину

Песков сообщил, что Путин готов к диалогу с Макроном. Последний призвал к диалогу с Москвой европейских лидеров. Политолог Данилин рассказал, что злит Макрона.

Источник: Аргументы и факты

Президенту Франции Эммануэлю Макрону безразлична Украина, его злит рост влияния России в Африке, сообщил aif.ru политолог Павел Данилин.

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин готов к диалогу с Макроном.

Таким образом он ответил на слова французского лидера, который призвал европейские страны возобновить диалог с президентом РФ в ближайшие недели.

«Нужно понимать, что враждебность Франции по отношению к России имеет не только украинские корни. Франции, я думаю, совершенно плевать, что там происходит с Украиной. Но Франции не плевать, что происходит в Африке, где Китай и Россия продвигают свои позиции, а позиции Франции, Германии, Великобритании там же скукоживаются. Конечно, Франции это не нравится, это вызывает у них негодование. Поэтому Макрон абсолютно русофобски настроен, в том числе потому, что влияние Франции последовательно падает в Африке, ему это очень не нравится, как и бесит многих французов», — пояснил эксперт.

Ранее Данилин объяснил, какой поступок Макрона почти свел на нет все коммуникации между ним и Путиным.

