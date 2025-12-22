Данилин: Макрон хочет обсуждать с Путиным Африку, а не Украину

«Нужно понимать, что враждебность Франции по отношению к России имеет не только украинские корни. Франции, я думаю, совершенно плевать, что там происходит с Украиной. Но Франции не плевать, что происходит в Африке, где Китай и Россия продвигают свои позиции, а позиции Франции, Германии, Великобритании там же скукоживаются. Конечно, Франции это не нравится, это вызывает у них негодование. Поэтому Макрон абсолютно русофобски настроен, в том числе потому, что влияние Франции последовательно падает в Африке, ему это очень не нравится, как и бесит многих французов», — пояснил эксперт.