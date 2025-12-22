Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, нанесли серьезный ущерб самой Европе, хотя изначально рассматривались как инструмент давления на Россию. По его оценке, последствия этих мер оказались противоположными ожидаемым.
Глава венгерского правительства указал на резкий рост цен на энергоносители, снижение конкурентоспособности европейской экономики и общее отставание ЕС в развитии. Он связал сложившуюся ситуацию с ошибочными политическими решениями и подчеркнул необходимость перехода к диалогу и поиску договоренностей вместо дальнейшего обострения.
Венгрия с начала конфликта на Украине последовательно выступает за его скорейшее мирное урегулирование. Орбан неоднократно отмечал, что боевые действия у границ страны и санкционная политика Запада в отношении России причинили венгерской экономике ущерб, который он оценивал в диапазоне от 20 до 30 млрд евро.
Ранее Орбан заявил, что решение лидеров Европейского союза взять кредит на военную помощь Киеву с расчётом погасить его за счёт будущих репараций с РФ делает современный ЕС похожим на Третий рейх.