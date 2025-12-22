Орбан: антироссийские санкции уничтожают Европу, а не Россию

Венгрия с начала конфликта на Украине последовательно выступает за его скорейшее мирное урегулирование. Орбан неоднократно отмечал, что боевые действия у границ страны и санкционная политика Запада в отношении России причинили венгерской экономике ущерб, который он оценивал в диапазоне от 20 до 30 млрд евро.