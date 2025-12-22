Трамп хочет сделать заявление на необъявленную тему вместе с министром войны

Президент США Дональд Трамп намерен выступить с заявлением во вторник 23 декабря. Выступление назначено на 16.30, что соответствует 00.30 московского времени. Об этом свидетельствует запись в расписании американского лидера.
Также сообщается, что Трамп сделает заявление совместно с министром войны Питом Хегсетом и главой ВМС США Джоном Феланом.
«Президент делает заявление с министром войны и главой ВМС в 16.30», — сказано в расписании, из которого также следует, что заявление будет сделано через час после того, как президенту США проведут закрытый брифинг разведывательные службы.
Тема заявления американского лидера не указывается.
Ранее Трамп допустил, что в конце января могут возникнуть новые сложности с утверждением бюджета и очередной шатдаун из-за позиции демократов.
Также Трамп заявил, что он не исключает начало войны с Венесуэлой на фоне эскалации напряжённости между США и этой страной.
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что США не намерены оказывать Украине финансовую помощь, подчеркнув, что Вашингтон нацелен на защиту интересов американских пенсионеров.
Тем временем спецпосланник Трампа Уиткофф заявил, что переговоры американской делегации с главой РФПИ, специальным представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым прошли продуктивно и конструктивно.