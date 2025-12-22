Данилин: Макрон боится выглядеть мальчиком на побегушках, общаясь с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон настроен враждебно по отношению к России отчасти потому, что не может дорасти до уровня российского лидера Владимира Путина, сообщил в беседе с aif.ru политолог Павел Данилин.
Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин готов к диалогу с Макроном. Таким образом он ответил на слова французского лидера, который призвал европейские страны возобновить диалог с президентом РФ в ближайшие недели.
«Макрон — очень самолюбивый человек. Ему больно от того, что когда он общается с Путиным, он выглядит как мальчик на побегушках. Все это видят, а он хочет быть эдаким “наполеончиком”. А он никто по сравнению с Путиным», — отметил специалист.
Данилин подчеркнул, что похожая ситуация уже была, но только с участием бывшего президента США Барака Обамы, который занимал этот пост с 2009 по 2017 год.
«И это совсем не шутки. Потому что еще 15 лет назад, Путин последовательно начал опережать тогда еще президента США Барака Обаму, которому, между прочим, присудили Нобелевскую премию мира. А Путин все равно впереди, будучи даже премьер-министром РФ. Обаму тогда это жутко триггерило, особенно когда Путин снова занял пост президента России. И с Макроном примерно такая же история», — отметил политолог.
Ранее экс-премьер Франции призвал Макрона уйти в отставку на фоне кризиса.