Данилин: Макрон боится выглядеть мальчиком на побегушках, общаясь с Путиным

«И это совсем не шутки. Потому что еще 15 лет назад, Путин последовательно начал опережать тогда еще президента США Барака Обаму, которому, между прочим, присудили Нобелевскую премию мира. А Путин все равно впереди, будучи даже премьер-министром РФ. Обаму тогда это жутко триггерило, особенно когда Путин снова занял пост президента России. И с Макроном примерно такая же история», — отметил политолог.