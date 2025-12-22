Жительнице Красноармейска отказали в продаже билета из-за русского языка

«Поехала я в Трускавец (город в Львовской области. — Прим. Life.ru) ребёнка забирать. Пошла билет заказывать. “Кто последний в очереди?” Стоят, как воды в рот набрали. Сегодня так, и завтра так, и билетов для меня нет, чтобы вернуться назад. А потом одна женщина говорит: “Не разговаривайте по-русски”, — поделилась Лариса.