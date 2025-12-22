Ричмонд
Жительнице Красноармейска отказали в продаже билета из-за русского языка

На Украине жительнице Красноармейска Ларисе неоднократно отказывали в продаже билетов из-за того, что она обращалась на русском языке. Её историю рассказала пресс-служба Минобороны России.

«Поехала я в Трускавец (город в Львовской области. — Прим. Life.ru) ребёнка забирать. Пошла билет заказывать. “Кто последний в очереди?” Стоят, как воды в рот набрали. Сегодня так, и завтра так, и билетов для меня нет, чтобы вернуться назад. А потом одна женщина говорит: “Не разговаривайте по-русски”, — поделилась Лариса.

После замечания женщина попробовала общаться на украинском языке, и её просьбу удовлетворили.

Лариса добавила, что жители Красноармейска ненавидели солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), «плевали им в спины», а те, в свою очередь, размещали артиллерийские снаряды рядом с её домом.

Ранее Верховная рада Украины окончательно лишила русский язык правовой защиты в рамках Европейской хартии региональных языков. Законопроект был принят 264 голосами народных депутатов. Вместе с этим русскоязычный и молдавский языки были исключены из перечня охраняемых, а действие закона о защите языков было распространено на другие языки, включая урумский и чешский. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, этот шаг будет тщательно проанализирован, и Москва обеспокоена воздействием на права русскоязычного населения Украины.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
