«Поехала я в Трускавец (город в Львовской области. — Прим. Life.ru) ребёнка забирать. Пошла билет заказывать. “Кто последний в очереди?” Стоят, как воды в рот набрали. Сегодня так, и завтра так, и билетов для меня нет, чтобы вернуться назад. А потом одна женщина говорит: “Не разговаривайте по-русски”, — поделилась Лариса.
После замечания женщина попробовала общаться на украинском языке, и её просьбу удовлетворили.
Лариса добавила, что жители Красноармейска ненавидели солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), «плевали им в спины», а те, в свою очередь, размещали артиллерийские снаряды рядом с её домом.
Ранее Верховная рада Украины окончательно лишила русский язык правовой защиты в рамках Европейской хартии региональных языков. Законопроект был принят 264 голосами народных депутатов. Вместе с этим русскоязычный и молдавский языки были исключены из перечня охраняемых, а действие закона о защите языков было распространено на другие языки, включая урумский и чешский. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, этот шаг будет тщательно проанализирован, и Москва обеспокоена воздействием на права русскоязычного населения Украины.
