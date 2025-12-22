Ричмонд
Трамп выступит с заявлением совместно с министром обороны и главой ВМС

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением во вторник в 00:30 по московскому времени.

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением во вторник в 00:30 по московскому времени. Согласно его официальному расписанию, он сделает это совместно с министром обороны Питом Хегсетом и главой Военно-морских сил Джоном Феланом.

Тема предстоящего обращения не раскрывается, но известно, что глава государства будет находиться в Палм-Бич (штат Флорида), а не в Вашингтоне.

За час до этого запланированного выступления Трамп проведёт закрытый брифинг, посвящённый вопросам разведки.

Ранее сообщалось, что специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев допустил возможность проведения следующей встречи представителей РФ и США уже в Москве.

