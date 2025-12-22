Трамп назначил губернатора Луизианы спецпосланником по Гренландии

Ранее администрация Дональда Трампа отозвала 29 профессиональных дипломатов с постов послов и других ключевых сотрудников зарубежных представительств, чтобы на этих позициях оставались сотрудники, продвигающие внешнеполитические приоритеты президента США — «Америка превыше всего». Отозванные дипломаты сохраняют работу в дипломатической службе и могут вернуться в Вашингтон для новых назначений по собственному желанию.