Трамп назначил губернатора Луизианы спецпосланником по Гренландии

Американский президент Дональд Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником США по Гренландии. Об этом республиканец написал в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Я рад объявить, что назначаю великолепного губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником США в Гренландии. Джефф понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности, и будет решительно продвигать интересы нашей страны в области безопасности, защиты и выживания наших союзников и, по сути, всего мира. Поздравляю, Джефф!» — пишет Трамп.

Ранее администрация Дональда Трампа отозвала 29 профессиональных дипломатов с постов послов и других ключевых сотрудников зарубежных представительств, чтобы на этих позициях оставались сотрудники, продвигающие внешнеполитические приоритеты президента США — «Америка превыше всего». Отозванные дипломаты сохраняют работу в дипломатической службе и могут вернуться в Вашингтон для новых назначений по собственному желанию.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

