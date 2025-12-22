США получили ордер на изъятие танкера Bella 1 в Карибском море

Ранее в Карибском море США уже задерживали два других танкера, пытавшихся доставить нефть в Венесуэлу, что подтверждает решение о морской блокаде страны. В случае с Bella 1, танкер сопротивлялся попытке перехвата в Карибском море. Bella 1 шёл под панамским флагом, но по данным Marinetraffic, последние рейсы судно выполняло под флагом Гайяны. Размеры судна превышают 330 метров в длину и 60 метров в ширину, оно было построено в 2002 году. Последний сигнал от судна поступил четыре дня назад в районе Малых Антильских островов.