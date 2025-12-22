Ричмонд
США получили ордер на изъятие танкера Bella 1 в Карибском море

В США получили ордер на изъятие танкера Bella 1, который был перехвачен Береговой охраной США в Карибском море. О решении сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве. Ордер был выдан федеральным судом, что позволило властям Америки получить контроль над судном.

По информации издания, ордер был получен из-за связи танкера с торговлей иранской нефтью, а не из-за его отношений с Венесуэлой. Танкер Bella 1 был внесён в санкционный список США в 2024 году в рамках мер по борьбе с финансированием шиитского движения «Ансар Алла» в Йемене. Ведомства США утверждают, что это судно использовалось для незаконных операций, связанных с поставками нефти.

Ранее в Карибском море США уже задерживали два других танкера, пытавшихся доставить нефть в Венесуэлу, что подтверждает решение о морской блокаде страны. В случае с Bella 1, танкер сопротивлялся попытке перехвата в Карибском море. Bella 1 шёл под панамским флагом, но по данным Marinetraffic, последние рейсы судно выполняло под флагом Гайяны. Размеры судна превышают 330 метров в длину и 60 метров в ширину, оно было построено в 2002 году. Последний сигнал от судна поступил четыре дня назад в районе Малых Антильских островов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

