В ХМАО мэр устроил подчиненным предновогоднюю зачистку

«Нечаев не оправдал доверия, хотя был назначен уже при новом главе, он не показал себя за несколько месяцев работы — не хватило компетенций. К Чулаковой, которую называют ставленницей бывшего мэра Александра Морозова и его доверенного финансиста из молдавского клана Венеры Стефогло, вообще целый список претензий. Ошибочно подписанное ею постановление по передачи земли СНТ “Подлесное”, втянуло людей в судебные разборки. За ним последовало положительное правовое заключение, написанное Чулаковой на так называемый “народный” проект по комнайму, также послужило поводом для социального напряжения, которым воспользовалась оппозиция. Заключение оказалось ошибочным, на что обоснованно указал надзорный орган», — сообщает инсайдер.