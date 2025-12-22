В ХМАО мэр устроил подчиненным предновогоднюю зачистку

Глава Пыть-Яха устроил в мэрии предновогоднюю чистку кадров.
Глава Пыть-Яха (ХМАО) Сергей Елишев устроил подчиненным предновогоднюю зачистку. Постов лишились два его зама — куратор ЖКХ Игорь Нечаев и Татьяна Чулакова, отвечавшая за правовые вопросы, сообщил URA.RU источник в местном политическом истеблишменте.
«Нечаев не оправдал доверия, хотя был назначен уже при новом главе, он не показал себя за несколько месяцев работы — не хватило компетенций. К Чулаковой, которую называют ставленницей бывшего мэра Александра Морозова и его доверенного финансиста из молдавского клана Венеры Стефогло, вообще целый список претензий. Ошибочно подписанное ею постановление по передачи земли СНТ “Подлесное”, втянуло людей в судебные разборки. За ним последовало положительное правовое заключение, написанное Чулаковой на так называемый “народный” проект по комнайму, также послужило поводом для социального напряжения, которым воспользовалась оппозиция. Заключение оказалось ошибочным, на что обоснованно указал надзорный орган», — сообщает инсайдер.
На место зама по ЖКХ уже нашлась замена — градоначальник назначил на этот пост бывшего главу МУП ГЭС Пыть-Яха Олега Бунчужного, коммунальщика с 20-летним опытом.
По данным источников URA.RU кадровые перестановки на этом не закончатся, а ближе к январю ожидается еще одна серия увольнений.
В администрации подтвердили отставки заместителей главы. «Чулакова уволена 18 декабря с формулировкой “по собственному желанию”», -уточнили в мэрии.