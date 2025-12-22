В Хабаровском крае прошли сборы командиров подразделений Восточного округа

Во время сборов офицерам показали, как проводить занятия по боевой подготовке. Командиры изучали современные подходы к огневой подготовке, вождению боевой техники и проведению тактических учений. Также прошли учебные занятия, на которых разбирали, как правильно организовывать тренировки с подчиненными.