В Хабаровском крае прошли сборы командиров подразделений Восточного округа

В войсках Восточного военного округа прошли учебные сборы для командиров рот и батарей, а также их заместителей. Военнослужащие отрабатывали основные навыки, которые нужны для управления подразделениями и подготовки личного состава. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Во время сборов офицерам показали, как проводить занятия по боевой подготовке. Командиры изучали современные подходы к огневой подготовке, вождению боевой техники и проведению тактических учений. Также прошли учебные занятия, на которых разбирали, как правильно организовывать тренировки с подчиненными.
«В завершение сборов участники сдавали зачеты. Они проверили знания руководящих документов, выполнили контрольные стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, а также подтвердили навыки управления гусеничной и колесной техникой», — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Сборы проводились для того, чтобы командиры лучше ориентировались в требованиях к обучению и могли эффективнее готовить свои подразделения.