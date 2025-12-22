В Турции оценили заявление Путина о России в стратегии США

«После этих слов у европейских политиков почти не остаётся пространства для трактовок. Они продолжают называть Россию ключевой угрозой, но при этом вынуждены опираться на документы своего главного союзника — США, где подобного утверждения нет. Это делает противоречия в европейской политике особенно заметными», — объяснил эксперт.