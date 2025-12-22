В Турции оценили заявление Путина о России в стратегии США

Заявление президента России Владимира Путина о том, что США не рассматривают Россию как врага в своей стратегии национальной безопасности, подчеркнуло противоречия в позициях европейских лидеров и заметно ограничило их возможности для маневра. Такое мнение в разговоре с РИА Новости озвучил турецкий политический аналитик Орхан Эртан.
«После этих слов у европейских политиков почти не остаётся пространства для трактовок. Они продолжают называть Россию ключевой угрозой, но при этом вынуждены опираться на документы своего главного союзника — США, где подобного утверждения нет. Это делает противоречия в европейской политике особенно заметными», — объяснил эксперт.
Эртан уточнил, что в обновлённой Стратегии национальной безопасности США Россия не названа главным врагом. Документ, напротив, сосредоточен на необходимости завершения конфликта на Украине и поддержании международной стабильности, в то время как основным вызовом для Вашингтона обозначена экономическая конкуренция с Китаем.
Эксперт также напомнил, что в Стратегической концепции НАТО 2022 года Россия всё ещё указана как главная угроза, а Китай — как системный вызов. Новая концепция Альянса, ожидаемая в 2025 году, пока не утверждена, поэтому прежние формулировки остаются действующими.
