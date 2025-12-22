«В следующий раз в Москве»: Дмитриев опубликовал пост после переговоров в Майами

Специальный представитель президента Российской Федерации Кирилл Дмитриев в понедельник, 22 декабря, анонсировал, что следующие переговоры с Соединенными Штатами могут пройти в Москве.
По итогам встреч он разместил пост, сопроводив его фото, где запечатлен в футболке с надписью Next time in Moscow.
— Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва, — написал Дмитриев в социальной сети X.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 21 декабря назвал переговоры с представителями Киева в Майами продуктивными и конструктивными.
В этот же день Кирилл Дмитриев прибыл на площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Майами. Переговоры с американской стороной начались 20 декабря.
19 декабря СМИ сообщили, что Стивен Уиткофф проведет переговоры с председателем украинского Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности ФРГ, Франции и Британии в Майами. Позднее Рустем Умеров сообщил о завершении переговоров украинской делегации с представителями Штатов и европейских стран.