«В следующий раз в Москве»: Дмитриев опубликовал пост после переговоров в Майами

19 декабря СМИ сообщили, что Стивен Уиткофф проведет переговоры с председателем украинского Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности ФРГ, Франции и Британии в Майами. Позднее Рустем Умеров сообщил о завершении переговоров украинской делегации с представителями Штатов и европейских стран.