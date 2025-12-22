Ричмонд
ЕСПЧ начал рассматривать дело журналистки, осуждённой за слова о жене Макрона

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал разбирательство по жалобе французской журналистки Наташи Рей, ранее осуждённой за утверждения о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон не является женщиной. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил адвокат журналистки Франсуа Данглеан.

Источник: Life.ru

По его информации, жалоба была официально принята к производству. В августе суд уже оставлял обращение без рассмотрения по формальному основанию — из-за «неоригинальности подписи». Адвокат уточнил, что на этот раз ЕСПЧ счёл иск допустимым, однако сроки его возможного рассмотрения пока не определены.

Напомним, в западных СМИ уже давно существует гипотеза о том, что Брижит Макрон — мужчина, выдающий себя за женщину, а в её (или его) паспорте якобы было имя Жан-Мишель Тронье. Жена главы Франции не оставляет попыток пресечь эти инсинуации и уже подавала в суд на журналисток Наташу Рей и Амандин Руа, которые утверждали, что Брижит Макрон — трансгендер*. К слову, не так давно Наташа Рей обратилась в Россию с запросом о предоставлении политического убежища.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Международный суд в Страсбурге следит за тем, чтобы страны соблюдали права людей. Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав в 1998 году, а через 24 года вышла из Совета Европы. Как подавали заявления раньше, что не устроило Россию и какое будущее у ЕСПЧ — разбираем в материале.
