Напомним, в западных СМИ уже давно существует гипотеза о том, что Брижит Макрон — мужчина, выдающий себя за женщину, а в её (или его) паспорте якобы было имя Жан-Мишель Тронье. Жена главы Франции не оставляет попыток пресечь эти инсинуации и уже подавала в суд на журналисток Наташу Рей и Амандин Руа, которые утверждали, что Брижит Макрон — трансгендер*. К слову, не так давно Наташа Рей обратилась в Россию с запросом о предоставлении политического убежища.