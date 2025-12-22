ЕСПЧ начал рассматривать дело журналистки, осуждённой за слова о жене Макрона

По его информации, жалоба была официально принята к производству. В августе суд уже оставлял обращение без рассмотрения по формальному основанию — из-за «неоригинальности подписи». Адвокат уточнил, что на этот раз ЕСПЧ счёл иск допустимым, однако сроки его возможного рассмотрения пока не определены.
Напомним, в западных СМИ уже давно существует гипотеза о том, что Брижит Макрон — мужчина, выдающий себя за женщину, а в её (или его) паспорте якобы было имя Жан-Мишель Тронье. Жена главы Франции не оставляет попыток пресечь эти инсинуации и уже подавала в суд на журналисток Наташу Рей и Амандин Руа, которые утверждали, что Брижит Макрон — трансгендер*. К слову, не так давно Наташа Рей обратилась в Россию с запросом о предоставлении политического убежища.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.