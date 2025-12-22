Уиткофф назвал три основных приоритета в мирном урегулировании

В заявлении Уиткофф подчеркнул, что основной приоритет для США — это остановить насилие, обеспечить безопасность и создать условия для восстановления Украины. Он отметил, что мирный процесс должен включать в себя не только прекращение боевых действий, но и формирование основ для устойчивого и мирного будущего.
«Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего», — написал он в соцсети X.
Ранее Стив Уиткофф сообщил, что Москва положительно оценивает действия Вашингтона, направленные на урегулирование украинского конфликта. Он также назвал встречи с главой РФПИ, спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым продуктивными и конструктивными и выразил уверенность в полной нацеленности России на урегулирование ситуации на Украине.
