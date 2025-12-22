Ричмонд
Уиткофф назвал три основных приоритета в мирном урегулировании

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отметил, что урегулирование конфликта на Украине должно стать основой для будущего мира. О своём взгляде на процесс он рассказал по итогам переговоров, прошедших в Майами. По его словам, прекращение боевых действий — это только первый шаг на пути к стабильности и долгосрочному процветанию страны.

В заявлении Уиткофф подчеркнул, что основной приоритет для США — это остановить насилие, обеспечить безопасность и создать условия для восстановления Украины. Он отметил, что мирный процесс должен включать в себя не только прекращение боевых действий, но и формирование основ для устойчивого и мирного будущего.

«Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего», — написал он в соцсети X.

Ранее Стив Уиткофф сообщил, что Москва положительно оценивает действия Вашингтона, направленные на урегулирование украинского конфликта. Он также назвал встречи с главой РФПИ, спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым продуктивными и конструктивными и выразил уверенность в полной нацеленности России на урегулирование ситуации на Украине.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

