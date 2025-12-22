Уиткофф назвал три основных приоритета в мирном урегулировании

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отметил, что урегулирование конфликта на Украине должно стать основой для будущего мира. О своём взгляде на процесс он рассказал по итогам переговоров, прошедших в Майами. По его словам, прекращение боевых действий — это только первый шаг на пути к стабильности и долгосрочному процветанию страны.