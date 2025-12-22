Президент добавил, что инициатива в вопросе урегулирования ситуации вокруг Украины сейчас находится у оппонентов России — прежде всего у киевских властей и их зарубежных союзников. Российский лидер отметил, что в Европе уже забыли про «зеленую повестку». Вновь открывают угольные предприятия, закрывали АЭС — теперь не возвращаются. Ошибка на ошибке. И все это прикрывают «злобной Россией», отвлекая внимание своего населения на внешний контур, констатировал президент.