Европейские политики пытаются переложить на Россию ответственность за собственные просчёты. Об этом заявил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.
«Европой руководит клоунское шоу полоумных и случайных “лидеров”. Они создали все проблемы, в которых теперь обвиняют Россию. Каждый из них», — подписал Боуз.
Напомним, 19 декабря глава государства Владимир Путин, отвечая на вопросы на ежегодной пресс конференции, отметил, что западные чиновники продолжают нагнетать напряжённость, говоря о якобы готовящейся войне.
Президент добавил, что инициатива в вопросе урегулирования ситуации вокруг Украины сейчас находится у оппонентов России — прежде всего у киевских властей и их зарубежных союзников. Российский лидер отметил, что в Европе уже забыли про «зеленую повестку». Вновь открывают угольные предприятия, закрывали АЭС — теперь не возвращаются. Ошибка на ошибке. И все это прикрывают «злобной Россией», отвлекая внимание своего населения на внешний контур, констатировал президент.