Макрон снова в сети: зачем глава Франции хочет возобновить звонки Путину

«Мало того, что он позвал на разговор с Путиным журналистов, дал им этот разговор записать и при этом во время разговора вел себя не корректно и позволил позже это все опубликовать. Это был шок. Даже по демократическим меркам подобное невозможно», — подчеркивает политолог.