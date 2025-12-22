Макрон снова в сети: зачем глава Франции хочет возобновить звонки Путину

Вновь озвученная готовность Владимира Путина к диалогу с Парижем, о которой заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, оживила дискуссии о состоянии российско-французских отношений.
Ответ Кремля последовал на недавний призыв Эммануэля Макрона к европейцам возобновить контакты с российским лидером. Однако за внешне дипломатичными жестами скрывается глубокий кризис, корни которого уходят в 2022 год.
Почему некогда плотный диалог превратился во враждебное противостояние? Политолог Павел Данилин в эксклюзивной беседе с aif.ru дал жесткую оценку действиям французского лидера и раскрыл его истинные, далекие от украинской тематики, мотивы.
«Клоун из цирка шапито»: как Макрон разрушил диалог с Путиным.
По словам эксперта, до определенного момента диалог между президентами России и Франции строился «довольно плотно и тесно». Однако все изменил один инцидент, после которого, как отмечает Данилин, Макрон повел себя как «клоун из цирка шапито».
«Мало того, что он позвал на разговор с Путиным журналистов, дал им этот разговор записать и при этом во время разговора вел себя не корректно и позволил позже это все опубликовать. Это был шок. Даже по демократическим меркам подобное невозможно», — подчеркивает политолог.
Напомним, что в 2022 году французский лидер грубо нарушил все неписаные правила дипломатии и конфиденциальности высоких переговоров. Он не предупредил Владимира Путина о присутствии журналистов, а вскоре запись беседы разошлась по всем ведущим французским телеканалам.
Этот поступок был воспринят в Москве как откровенно враждебный и демонстративно неуважительный акт. После этого, как констатирует Данилин, Франция под руководством Макрона превратилась в «последовательного врага России», а о каком-либо доверительном общении на высшем уровне речи больше не шло.
Не только Украина.
Но что на самом деле стоит за столь радикальной сменой курса Парижа? Эксперт предлагает взглянуть глубже и считает, что Украина здесь — далеко не главная причина.
«Нужно понимать, что враждебность Франции по отношению к России имеет не только украинские корни. Франции, я думаю, совершенно плевать, что там происходит с Украиной. Но Франции не плевать, что происходит в Африке, где Китай и Россия продвигают свои позиции, а позиции Франции, Германии, Великобритании там же скукоживаются», — поясняет Павел Данилин.
По его словам, именно стремительная потеря влияния в бывших колониях, где Париж десятилетиями считал себя хозяином, вызывает настоящее негодование у французской элиты.
Российская политика суверенизации международных отношений, военно-техническое сотрудничество с рядом африканских государств и дипломатическая активность напрямую бьют по стратегическим интересам и самолюбию Франции.
«Конечно, Франции это не нравится, это вызывает у них негодование. Поэтому Макрон абсолютно русофобски настроен, в том числе потому, что влияние Франции последовательно падает в Африке, ему это очень не нравится, как и бесит многих французов», — резюмирует эксперт.
Комплекс «наполеончика».
Политолог обратил внимание и на психологический аспект отношений двух лидеров. Данилин называет Макрона «очень самолюбивым человеком», для которого болезненно выглядеть на фоне Владимира Путина слабее.
«Ему больно от того, что когда он общается с Путиным, он выглядит как мальчик на побегушках. Все это видят, а он хочет быть эдаким “наполеончиком”. А он никто по сравнению с Путиным», — отмечает специалист.
Эта ситуация, по мнению аналитика, не нова в современной истории. Похожий комплекс когда-то испытывал и бывший президент США Барак Обама.
«И это совсем не шутки. Потому что еще 15 лет назад, Путин последовательно начал опережать тогда еще президента США Барака Обаму, которому, между прочим, присудили Нобелевскую премию мира. А Путин все равно впереди… Обаму тогда это жутко триггерило, особенно когда Путин снова занял пост президента России. И с Макроном примерно такая же история», — проводит параллель политолог.
Макрон изо всех сил пытается вернуть Франции роль ключевого переговорщика между Москвой и Западом, которую Париж практически утратил. Но нежелание признать новые геополитические реалии, личная обида и стремление бороться с растущим российским влиянием в зонах своих интересов могут могут создать сложности при возобновлении контактов.
Готовность России к переговорам, о которой говорит Песков, остается неизменной, но, как показывает недавняя история, для их успеха нужны серьезные, уважающие партнера и готовые к честному разговору политики.