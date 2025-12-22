Ранее военный корреспондент Юрий Котёнок опубликовал фотографию, на которой запечатлён ликвидированный подполковник украинской военной разведки Александр Шараевский. Боевик уничтожен Российской армией на Запорожском направлении. Напомним, что на днях стало известно об уничтожении Александра Шараевского. Он был командиром разведывательной роты 72-й бригады ВСУ. В 2014 году боевик участвовал в подавлении протестов активистов «антимайдана» в Мариуполе. Шараевский входил в колонну БМП, которая прорвалась через баррикады протестующих. Также известно, что он был идейным сторонником бандеровского движения. По некоторым данным, 72-я бригада ВСУ задействована на различных участках линии соприкосновения, включая Харьковское направление. При этом соединение имеет негативную репутацию из-за частых случаев дезертирства и отказников.