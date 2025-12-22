Омбудсмен рассказала историю семьи, которая до начала СВО переехала с Украины в Россию. Один из сыновей остался ухаживать за бабушкой и позднее оказался в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ), в то время как его брат воюет за Армию России. Их мать обратилась за помощью к Москальковой.
«ТЦК его запихали на фронт, он сдался в плен. Но не просто сдался в плен: два брата встретились “на поле боя”, и один другому дал нравственный урок», — уточнила омбудсмен.
В 2023 году братья, воевавшие по разные стороны, оказались в соседних населённых пунктах под Запорожьем и вышли на связь. По совету брата, украинский военный воспользовался частотой «Волга» для сдачи в плен.
Ранее военный корреспондент Юрий Котёнок опубликовал фотографию, на которой запечатлён ликвидированный подполковник украинской военной разведки Александр Шараевский. Боевик уничтожен Российской армией на Запорожском направлении. Напомним, что на днях стало известно об уничтожении Александра Шараевского. Он был командиром разведывательной роты 72-й бригады ВСУ. В 2014 году боевик участвовал в подавлении протестов активистов «антимайдана» в Мариуполе. Шараевский входил в колонну БМП, которая прорвалась через баррикады протестующих. Также известно, что он был идейным сторонником бандеровского движения. По некоторым данным, 72-я бригада ВСУ задействована на различных участках линии соприкосновения, включая Харьковское направление. При этом соединение имеет негативную репутацию из-за частых случаев дезертирства и отказников.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.