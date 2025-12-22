Трамп выступит с заявлением вместе с министром войны и главой ВМС

Согласно графику, выступление пройдёт не в Белом доме, а в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич. За час до него республиканцу проведут закрытый брифинг по вопросам разведки.
Ранее Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником США по Гренландии. По его словам, Лэндри понимает, насколько важна Гренландия для национальной безопасности Штатов. Он будет продвигать интересы страны в области безопасности.
