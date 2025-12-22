Ричмонд
Трамп выступит с заявлением вместе с министром войны и главой ВМС

Американский лидер Дональд Трамп выступит с заявлением на неизвестную тему вместе с главой Пентагона Питом Хегсетом и министром ВМС США Джоном Феланом во вторник в 00:30 мск. Это следует из расписания президента.

Источник: Life.ru

Согласно графику, выступление пройдёт не в Белом доме, а в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич. За час до него республиканцу проведут закрытый брифинг по вопросам разведки.

Ранее Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником США по Гренландии. По его словам, Лэндри понимает, насколько важна Гренландия для национальной безопасности Штатов. Он будет продвигать интересы страны в области безопасности.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

