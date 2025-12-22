Ричмонд
Трамп вместе с главой Пентагона выступит с заявлением на необъявленную тему

Вместе с Хегсетом на выступлении Трампа 22 декабря будет присутствовать командующий ВМС США Джон Фелан.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп собирается выступить 22 декабря с заявлением, содержание которого пока не раскрывалось, свидетельствует график американского лидера на указанный день.

Вместе с главой государства в ходе этого обращения будут руководитель Пентагона Пит Хегсет и командующий Военно-морскими силами Соединённых Штатов Джон Фелан.

«Президент сделает заявление с министром и главой ВМС в 16:30 (00:30 мск 23 декабря)», — сказано в его расписании.

Напомним, 17 декабря Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором говорил об успехах, достигнутых его администрацией. Он отмечал, что Белый дом смог добиться уменьшения на 94 процента наркотрафика по океану и по морю в США. При этом Трамп не упомянул Венесуэлу.

Перед недавним выступлением президента США американский журналист Такер Карлсон высказал предположение, что глава Белого дома может объявить о начале войны против этой латиноамериканской страны. Телеведущий утверждает, что представители Конгресса Соединённых Штатов были уведомлены о надвигающемся столкновении с Венесуэлой.

21 декабря американские военные перехватили у венесуэльских берегов ещё один нефтяной танкер, который стал третьим по счету судном, задержанным США за последнее время.

