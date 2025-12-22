Трамп вместе с главой Пентагона выступит с заявлением на необъявленную тему

Президент США Дональд Трамп собирается выступить 22 декабря с заявлением, содержание которого пока не раскрывалось, свидетельствует график американского лидера на указанный день.
Вместе с главой государства в ходе этого обращения будут руководитель Пентагона Пит Хегсет и командующий Военно-морскими силами Соединённых Штатов Джон Фелан.
«Президент сделает заявление с министром и главой ВМС в 16:30 (00:30 мск 23 декабря)», — сказано в его расписании.
Напомним, 17 декабря Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором говорил об успехах, достигнутых его администрацией. Он отмечал, что Белый дом смог добиться уменьшения на 94 процента наркотрафика по океану и по морю в США. При этом Трамп не упомянул Венесуэлу.
Перед недавним выступлением президента США американский журналист Такер Карлсон высказал предположение, что глава Белого дома может объявить о начале войны против этой латиноамериканской страны. Телеведущий утверждает, что представители Конгресса Соединённых Штатов были уведомлены о надвигающемся столкновении с Венесуэлой.
21 декабря американские военные перехватили у венесуэльских берегов ещё один нефтяной танкер, который стал третьим по счету судном, задержанным США за последнее время.