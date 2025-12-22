Что сделают со всеми обращениями к Путину из Челябинской области

Пока на повестке одно прозвучавшее в эфире программы сообщение с Южного Урала. Оно касается судьбы недостроенного ФОК в поселке Джабык Карталинского района. ЕАН писал, что главе государства озвучили жалобу жителей на пробуксовку строительства. В поселке возвели стены и крышу физкультурно-оздоровительного комплекса, но на этом все и закончилось. Владимир Путин пообещал «поразбираться с этим». На возведение комплекса было выделено 150 млн рублей из областного бюджета и 2 млн — из бюджета Карталинского района. Из этих денег подрядчику — «Новой Уральской компании» — успели выплатить 100 млн. Но фирма прекратила работы, не завершив. Власти Челябинской области оперативно отреагировали на жалобу. Они заявили, что готовность комплекса составляет 90%, его обещают сдать в течение нескольких месяцев.