Что сделают со всеми обращениями к Путину из Челябинской области

Об этом сообщил «Народный фронт», который занимался организацией прямой линии.
По словам руководителя общественного движения в Челябинской области Дениса Рыжего, в ближайшее время все обращения будут проанализированы и систематизированы. «Наша задача — добиться реального решения проблем, озвученных жителями», — сказал Денис Рыжий. Он пообещал держать жителей в курсе по работе над обращениями. Более 20% жалоб из региона касалось социальной сферы, по 11% пришлось на экономику, инфраструктуру, а также темы «Государство и общество». Со здравоохранением было связано 8% обращений.
Пока на повестке одно прозвучавшее в эфире программы сообщение с Южного Урала. Оно касается судьбы недостроенного ФОК в поселке Джабык Карталинского района. ЕАН писал, что главе государства озвучили жалобу жителей на пробуксовку строительства. В поселке возвели стены и крышу физкультурно-оздоровительного комплекса, но на этом все и закончилось. Владимир Путин пообещал «поразбираться с этим». На возведение комплекса было выделено 150 млн рублей из областного бюджета и 2 млн — из бюджета Карталинского района. Из этих денег подрядчику — «Новой Уральской компании» — успели выплатить 100 млн. Но фирма прекратила работы, не завершив. Власти Челябинской области оперативно отреагировали на жалобу. Они заявили, что готовность комплекса составляет 90%, его обещают сдать в течение нескольких месяцев.
А что касается подрядчика, то он обанкротился. Идут разбирательства в Арбитражном суде Челябинской области. Подан иск о признании права на объект за муниципалитетом. На жалобу отреагировал и Следственный комитет. После прямой линии он опубликовал релиз о том, что продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества при строительстве ФОК. О ходе следствия доложат главе СК России Александру Бастрыкину. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» вышла в эфир в пятницу, 19 декабря. Мероприятие уже традиционно было организовано в формате совмещенной прямой линии и пресс-конференции. Президенту прислали более 3 млн вопросов.