Путин поздравил Мирзиёева, Жапарова и Рахмона с присуждением Международной премии мира

«31 марта этого года в древнем таджикском городе Худжанд состоялось без преувеличения историческое событие — были подписаны договор о точке стыка трех государственных границ и декларация о вечной дружбе. Благодаря политической воле, мудрости и дальновидности руководителей трех стран преодолен долгий период неопределенности в пограничных вопросах, полностью завершено правовое оформление общих рубежей и тем самым создана основа для расширения сотрудничества на принципах добрососедства, доверия и взаимной выгоды», — сказал российский лидер.