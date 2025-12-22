Дмитриев вылетел из Майами после переговоров с США по Украине

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев вылетел из американского Майами после переговоров с США по урегулированию конфликта на Украине.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Дмитриев вернется в РФ сегодня, 22 декабря, и доложит главе государства Владимиру Путину об итогах поездки.
Дмитриев пробыл в Майами (штат Флорида) с субботы, 20 декабря. Он встретился со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, бизнесменом Джаредом Кушнером. Переговоры шли и в субботу, и в воскресенье.
Комментируя состоявшиеся встречи, Дмитриев назвал их конструктивными и намекнул, что следующие переговоры с США могут пройти в Москве.