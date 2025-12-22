Ричмонд
NYT: США получили ордер на конфискацию танкера Bella 1

США получили ордер на изъятие танкера Bella 1, который был перехвачен Береговой охраной в Карибском море.

Источник: Аргументы и факты

Власти США получили ордер на изъятие танкера Bella 1, который был перехвачен Береговой охраной США в Карибском море. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.

Отмечается, что ордер на изъятие власти США получили от федерального судьи-магистрата.

Сообщается, что запрос на получение ордера связан с тем, что танкер ранее использовался для торговли иранской нефтью.

Ранее Bloomberg сообщало, что танкер Bella 1, находящийся под санкциями, следовал под флагом Панамы в Венесуэлу для загрузки нефти. Перехват был частью блокады, объявленной администрацией президента Дональда Трампа. Это уже третий танкер, остановленный США за последнее время.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
