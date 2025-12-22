NYT: США получили ордер на конфискацию танкера Bella 1

Власти США получили ордер на изъятие танкера Bella 1, который был перехвачен Береговой охраной США в Карибском море. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
Отмечается, что ордер на изъятие власти США получили от федерального судьи-магистрата.
Сообщается, что запрос на получение ордера связан с тем, что танкер ранее использовался для торговли иранской нефтью.
Ранее Bloomberg сообщало, что танкер Bella 1, находящийся под санкциями, следовал под флагом Панамы в Венесуэлу для загрузки нефти. Перехват был частью блокады, объявленной администрацией президента Дональда Трампа. Это уже третий танкер, остановленный США за последнее время.