Новая партия истребителей из России прибудет в Беларусь до конца 2025

Поставка российских двухместных многоцелевых модернизированных истребителей Су-30СМ2 в Беларусь ожидается до конца нынешнего года. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович.
«Вот буквально сейчас в декабре к нам придет еще одна партия Су-30СМ2», — подчеркнул Лукьянович.
По его словам, в нынешнем году армия Беларуси уже получила такие российские самолеты (поставки были осуществлены в августе, подробнее о них здесь), а также другие вооружения, в числе которых зенитно-ракетные комплексы «Тор» и вертолеты Ми-35.
Основная задача для этих самолетов — боевое дежурство по противовоздушной обороне. Они оборудованы многорежимной авиационной радиолокационной станцией «Ирбис», которая может обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 400 км.