NYT: США получили ордер на изъятие танкера Bella 1

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Американские власти получили ордер на изъятие танкера Bella 1, следовавшего к Венесуэле под панамским флагом, поскольку судно, предположительно, могло раньше участвовать в транспортировке иранской нефти. Об этом 21 декабря сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По их информации, Береговая охрана США попыталась перехватить танкер, однако он не подчинился требованиям и продолжил двигаться по маршруту, в связи с чем началось «активное преследование».

Президент США Дональд Трамп 10 декабря сообщил о задержании находившегося под санкциями нефтяного танкера, перевозившего венесуэльскую нефть, и отметил, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе.

20 декабря США подтвердили перехват танкера Centuries, который шел под флагом Панамы с грузом для нефтяного трейдера из КНР, поставляющего топливо на китайские нефтеперерабатывающие заводы. При этом судно не находится под американскими санкциями. 21 декабря агентство Bloomberg сообщило об операции по задержанию танкера Bella 1, следовавшего к Венесуэле под панамским флагом.

