Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боуз назвал руководство Европы клоунским шоу

Чей Боуз заявил, что европейские лидеры пытаются переложить ответственность за свои ошибки на Россию и назвал руководство Европы клоунским шоу.

Источник: Аргументы и факты

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что европейские лидеры пытаются переложить ответственность за свои ошибки на Россию. Он назвал руководство Европы клоунским шоу. Об этом он написал в социальной сети X*.

Боуз отметил, что европейское руководство состоит из полоумных и случайно попавших в политику людей.

По словам журналиста, власти Европы сами создали все проблемы, которые теперь пытаются переложить на Россию.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что антироссийские санкции, введённые Европейским союзом, нанесли значительный ущерб самой Европе, хотя изначально они рассматривались как средство давления на Россию.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше