Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что европейские лидеры пытаются переложить ответственность за свои ошибки на Россию. Он назвал руководство Европы клоунским шоу. Об этом он написал в социальной сети X*.
Боуз отметил, что европейское руководство состоит из полоумных и случайно попавших в политику людей.
По словам журналиста, власти Европы сами создали все проблемы, которые теперь пытаются переложить на Россию.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что антироссийские санкции, введённые Европейским союзом, нанесли значительный ущерб самой Европе, хотя изначально они рассматривались как средство давления на Россию.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.