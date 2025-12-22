Ричмонд
В Хиросиме приняли резолюцию с призывом сохранить три неядерных принципа

Заксобрание Хиросимы приняло резолюцию с призывом к правительству Японии сохранить три неядерных принципа на фоне опасений из-за их возможного пересмотра.

Законодательное собрание японской префектуры Хиросима приняло резолюцию с призывом к правительству страны сохранить три неядерных принципа, сообщает японское информационное агентство Kyodo.

Документ одобрили на фоне опасений из-за возможного пересмотра неядерных принципов администрацией премьер-министра Санаэ Такаити. Это первое подобное решение, принятое властями Хиросимы и Нагасаки.

В резолюции отмечается, что «последовательные усилия по достижению мира без ядерного оружия являются миссией Японии как единственной страны, пережившей атомные бомбардировки». Правительство призывают «в полной мере учитывать чувства жителей пострадавших регионов».

Ранее бывший глава японского кабмина Сигэру Исиба подчеркнул, что получение страной ядерного оружия приведет к краху атомной энергетической политики, поддерживающей энергетическую безопасность государства.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше