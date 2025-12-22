The European Conservative: ЕК унизительно отказалась от идеи по активам РФ

«Заседание Европейского совета должно было стать лучшим моментом для Урсулы фон дер Ляйен. После горькой серии публичных унижений — от того большого пятна на ее честности и авторитете, которым стало фиаско с Pfizer, до волны вотумов недоверия в Европейском парламенте и, совсем недавно, скандального ареста экс-главы дипслужбы ЕС Федерики Могерини», — написал он.
Борхес подчеркнул, что глава ЕК в сентябре представила план экспроприации активов РФ как «единственный жизнеспособный путь вперед», который в итоге провалился. «Теперь уже несуществующая схема кредитования Украине миллиардов за счет использования замороженных российских активов была ожидаемым детищем некомпетентной комиссии — юридически хрупкой, политически радиоактивной», — считает обозреватель.
Он отметил, что самый занимательный момент произошел в ходе общения с журналистами по итогам саммита ЕС. «Когда на пресс-конференции ей задали прямой вопрос о том, является ли крах кредита политическим поражением, подавленная фон дер Ляйен пробормотала безрадостное “Все хорошо” и ушла», — написал Борхес.
Ранее участники саммита ЕС не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом «репарационного кредита» Киеву. Вместо такого варианта было принято решение выделить Украине беспроцентный кредит на €90 млрд через коллективные займы стран ЕС.