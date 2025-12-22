Администрация Трампа отстранила почти 30 дипломатов от работы в посольствах США: каких стран коснулись изменения

В рамках реформирования дипломатической политики США из страны отозвано около 30 дипломатов с должностей послов. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на сотрудников Госдепартамента.
«На прошлой неделе главы миссий по меньшей мере в 29 странах были проинформированы о том, что срок их полномочий истекает в январе», — сказано в публикации.
Отмечается, что все отозванные послы заняли свои посты при администрации бывшего президента США Джо Байдена. При этом пострадавшие от перестановок не теряют свои должности на дипломатической службе, однако вернутся в Вашингтон для других назначений, если их пожелают принять.
Госдепартамент отказался называть конкретное число послов, однако назвал такие изменения «стандартным процессом в любой администрации».
Агентство уточняет, что наибольшее число послов отозвано из Африки (13 стран: Бурунди, Камерун, Кабо-Верде, Габон, Кот-д’Ивуар, Мадагаскар, Маврикий, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сомали, Уганда). На втором месте по числу отозванных дипломатов находится Азия (6 стран: Фиджи, Лаос, Маршалловы Острова, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины, Вьетнам).
Кроме того, изменения коснулись дипмиссий Армении, Македонии, Черногории, Словакии, Алжира, Египта, Непала, Шри-Ланки, Гватемалы и Суринама.
Накануне стало известно, что во второй срок президента США Дональда Трампа было отозвано рекордное число его кандидатов на ключевые посты. За первый год он снял 57 кандидатур, что вдвое больше, чем за аналогичный период первого срока.