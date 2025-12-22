Ричмонд
Буякевич назвал последствия возможного выхода США из ОБСЕ

Соединённые Штаты пересматривают условия своего участия в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при ОБСЕ Максим Буякевич.

Он отметил, что Москва рассматривает ОБСЕ как важную площадку для диалога с теми государствами, с которыми у неё сейчас существуют серьёзные противоречия в социальной, военной и политической сферах. При этом, по его мнению, готовность западных стран поддерживать подобную платформу для диалога неуклонно снижается.

В качестве примера дипломат привёл США, где в настоящее время в Госдепартаменте идёт процесс переоценки политики участия в ОБСЕ. Уже выдвинуты требования о значительном сокращении бюджета организации примерно на 10% по сравнению с уровнем 2021 года, причём без учёта инфляции за последние годы. По словам Буякевича, такие требования фактически душат организацию.

Исполняющий обязанности постпреда заключил, что все понимают: если Соединённые Штаты примут решение о выходе из ОБСЕ, для организации это будет концом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров перед заседанием Совета глав внешнеполитических ведомств ОБСЕ констатировал критическое состояние организации. Он напомнил о фундаментальном принципе, заложенном при создании ОБСЕ: недопустимости построения собственной безопасности за счёт других членов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
