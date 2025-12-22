Буякевич назвал последствия возможного выхода США из ОБСЕ

Он отметил, что Москва рассматривает ОБСЕ как важную площадку для диалога с теми государствами, с которыми у неё сейчас существуют серьёзные противоречия в социальной, военной и политической сферах. При этом, по его мнению, готовность западных стран поддерживать подобную платформу для диалога неуклонно снижается.