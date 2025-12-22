Над Россией сбили 41 беспилотник. Военная операция, день 1398-й

8:28 Представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев намекнул, что следующие переговоры по урегулированию украинского конфликта пройдут в Москве.
8:20 ? В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края из-за атаки дронов повреждения получили два причала и два судна, отметили в региональном оперштабе.
8:17 С января 2026 года в Румынии начнет работу второй крупный центр координации и транзита военной техники Украине, заявил заместитель командующего командованием NSATU (Совет НАТО по безопасности и обучению для Украины) генерал Майк Келлер.
8:10 Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев после второго дня переговоров со спецпосланником главы США Стивеном Уиткоффом заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию украинского конфликта. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, главная цель визита Дмитриева — получение наработок мирного плана.
8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили над регионами России 41 беспилотник, сообщили в Минобороны. Дроны перехватили над над Краснодарским краем, Крымом, акваторией Черного моря, а также Белгородской и Брянской областями.
