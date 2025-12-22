Ричмонд
Судимый за грабеж на Украине отправился на фронт после восьми дней подготовки

Украинское командование отправляет бойцов на передовую без существенной подготовки вскоре после подписания контракта. Об этом рассказал отбывший срок за грабёж на Украине Александр Саенко.

Источник: Life.ru

«Тринадцатого ноября меня вывезли из колонии и привезли в учебный центр. Там был несколько дней и подписал контракт… По факту получилось, привезли в учебный центр, восемь дней я там побыл», — сказал Саенко в беседе РИА «Новости».

Как он сам рассказал, всего через 12 дней после подписания контракта он уже находился на передовой.

Ранее сообщалось, что массовая драка между прохожими и сотрудниками ТЦК произошла на улице в Днепропетровске на Украине. Трое работников военкомата повалили мужчину на землю для задержания. Однако находившиеся рядом прохожие, включая женщину и подростков, попытались помешать этому и вступили в конфликт. В ответ сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ против граждан, пытавшихся отбить задержанного.

