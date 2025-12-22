Судимый за грабеж на Украине отправился на фронт после восьми дней подготовки

«Тринадцатого ноября меня вывезли из колонии и привезли в учебный центр. Там был несколько дней и подписал контракт… По факту получилось, привезли в учебный центр, восемь дней я там побыл», — сказал Саенко в беседе РИА «Новости».
Как он сам рассказал, всего через 12 дней после подписания контракта он уже находился на передовой.
Ранее сообщалось, что массовая драка между прохожими и сотрудниками ТЦК произошла на улице в Днепропетровске на Украине. Трое работников военкомата повалили мужчину на землю для задержания. Однако находившиеся рядом прохожие, включая женщину и подростков, попытались помешать этому и вступили в конфликт. В ответ сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ против граждан, пытавшихся отбить задержанного.
