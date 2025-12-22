Назначен прокурор Ленинского района Перми

Господин Боголюбов приступил к исполнению обязанностей в должности прокурора Ленинского района Перми с 19 декабря. В этой должности он сменил Вадима Расторгуева, который в сентябре 2025 года был назначен начальником управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Пермского края.