«Мы держимся, но с трудом»: В Британии стали серьезно бояться мощи флота России

Военно-морской флот Британии совсем скоро может утратить свое преимущество в Атлантическом океане из-за мощи флота России. Об этом предупредил глава британского Королевского военно-морского флота, генерал Гвин Дженкинс. Его слова передает газета Military Watch Magazine.
«Преимущество, которым мы пользовались в Атлантике со времен окончания Второй мировой войны, находится под угрозой. Мы держимся, но с трудом. Наши потенциальные противники вкладывают миллиарды», — сообщил генерал.
Он подчеркнул, что без обновления британский флот рискует утратить лидерство в Арктике. По словам Дженкинса, Лондону нужно срочно увеличивать финансирование на развитие морских сил.
Авторы издания отмечают, что больше всего западные страны бояться возможностей российской атомной подлодки «Ясень-М». После ее спуска на воду зарубежные СМИ окрестили ее «самой смертоносной субмариной в мире».
Ранее KP.RU писал, что РФ вновь запустили производство дизель-электрических подлодок проекта 677 «Лада». Новые подлодки оснастят современным и мощным оружием. Западная пресса уже отметила силу этих субмарин.