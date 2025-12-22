DM: появился снимок Трампа с девушками в бикини из файлов Эпштейна

Журналисты успели сохранить фотографию из файлов американского финансиста Джеффри Эпштейна, на которой изображен президент США Дональд Трамп в компании четырех девушек в купальниках, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
«В одном ранее не появлявшемся снимке он позирует с четырьмя женщинами в купальниках. На той же странице была другая фотография, на которой Трамп вместе с женой Меланией, Эпштейном и давней соратницей педофила Гислейн Максвелл», — говорится в публикации.
Уточняется, что снимок из публичного архива быстро удалило Министерство юстиции, заявив, что занялось расследованием фотографии.
«После публикации этой фотографии мы узнали, что были опасения по поводу этих женщин… Поэтому мы удалили. Это никак не связано с президентом Трампом», — заявил заместитель генерального прокурора Тодд Бланш.
Он добавил, что снимок официально опубликуют позже еще раз после того, как проверят информацию, связанную с женщинами на нем.
«Если на каких-либо фотографиях есть выжившие люди, мы их отредактируем», — отметил Бланш.
Напомним, Эпштейн обвинялся в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в 2019 году он погиб в изоляторе, когда ожидал суд. В 2021 году за пособничество Эпштейну осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Кроме того, в связях с Эпштейном обвиняли президента США Трампа, мужчины дружили более 15 лет.
Ранее стало известно, что финансист купил через WhatsApp* русского подростка за 1 тыс. долларов.
*Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.