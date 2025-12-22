European Conservative: ЕК унизительно отказалась от идеи по активам РФ

В сентябре Урсула фон дер Ляйен предложила экспроприацию российских активов как «единственный возможный путь», который, однако, не был поддержан. Борхес считает, что идея кредита Украине за счет замороженных активов была «детищем некомпетентной комиссии», юридически слабой и политически рискованной.