European Conservative: ЕК унизительно отказалась от идеи по активам РФ

Европейская комиссия вынуждена была отказаться от идеи главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об экспроприации активов РФ.

Источник: Аргументы и факты

Европейская комиссия оказалась в затруднительном положении на саммите ЕС, отказавшись от предложения Урсулы фон дер Ляйен о конфискации активов России. Об этом заявил обозреватель Рафаэль Пинто Борхес в своей статье, опубликованной на сайте журнала The European Conservative.

По мнению Борхеса, саммит должен был стать триумфальным моментом для Урсулы фон дер Ляйен после серии неудач, включая скандал с Pfizer и вотумы недоверия в Европарламенте, а также недавний арест экс-главы дипслужбы ЕС Федерики Могерини.

В сентябре Урсула фон дер Ляйен предложила экспроприацию российских активов как «единственный возможный путь», который, однако, не был поддержан. Борхес считает, что идея кредита Украине за счет замороженных активов была «детищем некомпетентной комиссии», юридически слабой и политически рискованной.

Интересным моментом саммита стало общение с журналистами. Когда фон дер Ляйен спросили о провале кредитного плана, она ответила: «Всё хорошо» — и покинула пресс-конференцию, добавил обозреватель.

На саммите не удалось согласовать экспроприацию замороженных активов России для предоставления кредита Киеву. Вместо этого было решено выделить Украине беспроцентный кредит в размере €90 млрд за счет коллективных займов стран ЕС.

