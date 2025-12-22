Алиев не приедет в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ

Алиев не приедет на неформальный Саммит глав государств СНГ.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Санкт-Петербург на неформальный саммит глав государств СНГ, который пройдет 22 декабря. Причиной этому — плотный график, сообщило государственное агентство Azertag со ссылкой на Администрацию Президента Азербайджанской Республики.
«Глава нашего государства (Алиев — прим. URA.RU) не сможет принять участие в неформальном Саммите глав государств СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, из-за плотного рабочего графика», — пишет издание. Там также отметили, что Азербайджан, как государство — участник Содружества, продолжает регулярно участвовать в официальных саммитах организации и придает важное значение сотрудничеству в рамках СНГ.
Алиев также пропустил заседание Высшего Евразийского экономического совета 21 декабря. В материале объяснили это тем, что «Азербайджан не является членом Евразийского экономического союза».
В качестве примера в Баку напомнили об участии Ильхама Алиева в заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло 9−10 октября этого года в Душанбе. Тогда, по данным администрации, в столице Таджикистана состоялся ряд встреч президента Азербайджана с коллегами по Содружеству, как в двустороннем формате, так и с участием нескольких государств, и переговоры были охарактеризованы как результативные. Неформальный саммит в Санкт-Петербурге, на котором Алиев будет отсутствовать, традиционно проводится в конце года и собирает лидеров стран СНГ для обсуждения актуальной повестки и подведения итогов.