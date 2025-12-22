Алиев не приедет в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ

В качестве примера в Баку напомнили об участии Ильхама Алиева в заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло 9−10 октября этого года в Душанбе. Тогда, по данным администрации, в столице Таджикистана состоялся ряд встреч президента Азербайджана с коллегами по Содружеству, как в двустороннем формате, так и с участием нескольких государств, и переговоры были охарактеризованы как результативные. Неформальный саммит в Санкт-Петербурге, на котором Алиев будет отсутствовать, традиционно проводится в конце года и собирает лидеров стран СНГ для обсуждения актуальной повестки и подведения итогов.