Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алиев не приедет в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Санкт-Петербург на неформальный саммит глав государств СНГ, который пройдет 22 декабря. Причиной этому — плотный график, сообщило государственное агентство Azertag со ссылкой на Администрацию Президента Азербайджанской Республики.

Алиев не приедет на неформальный Саммит глав государств СНГ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Санкт-Петербург на неформальный саммит глав государств СНГ, который пройдет 22 декабря. Причиной этому — плотный график, сообщило государственное агентство Azertag со ссылкой на Администрацию Президента Азербайджанской Республики.

«Глава нашего государства (Алиев — прим. URA.RU) не сможет принять участие в неформальном Саммите глав государств СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, из-за плотного рабочего графика», — пишет издание. Там также отметили, что Азербайджан, как государство — участник Содружества, продолжает регулярно участвовать в официальных саммитах организации и придает важное значение сотрудничеству в рамках СНГ.

Алиев также пропустил заседание Высшего Евразийского экономического совета 21 декабря. В материале объяснили это тем, что «Азербайджан не является членом Евразийского экономического союза».

В качестве примера в Баку напомнили об участии Ильхама Алиева в заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло 9−10 октября этого года в Душанбе. Тогда, по данным администрации, в столице Таджикистана состоялся ряд встреч президента Азербайджана с коллегами по Содружеству, как в двустороннем формате, так и с участием нескольких государств, и переговоры были охарактеризованы как результативные. Неформальный саммит в Санкт-Петербурге, на котором Алиев будет отсутствовать, традиционно проводится в конце года и собирает лидеров стран СНГ для обсуждения актуальной повестки и подведения итогов.