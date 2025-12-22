Рютте: несколько стран Европы готовы отправить войска на Украину

Несколько европейских стран утверждают, что готовы отправить войска на Украину в случае «нарушения Россией мирного договора», заявил генсек НАТО Марко Рютте.
«Конечно, в настоящее время мы не обсуждаем детали публично. Но могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется», — сказал он в интервью немецкой газете Bild.
Глава Североатлантического альянса добавил, что сейчас ведется работа над определением точной структуры «коалиции желающих».
Власти России не раз заявляли, что считают неприемлемым отправку войск стран НАТО на Украину и что это может привести к эскалации конфликта. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что военнослужащие альянса станут законными целями ВС РФ при появлении на украинской территории.
Также российский лидер недавно высказался о Рютте, с которым знаком лично. Он охарактеризовал генсека Североатлантического альянса как умного и опытного политика, которого в настоящее время трудно понять, особенно когда он постоянно говорит об угрозе со стороны России.