«Праздничный» набег: Бойцы бригады ВСУ отметили её годовщину кражей всего алкоголя в магазине

Life.ru ранее сообщал о новаторском методе, примененном танкистами группировки «Восток» при штурме украинских позиций в посёлке Сладкое Донецкой области. Речь идёт о тактике, где танки действуют парами, синхронизируя свои действия с беспилотниками. Суть прорыва в следующем: танковая пара наносит молниеносный удар, а затем стремительно отходит для перезарядки и смены места. Это лишает противника шанса на точный ответ и делает непредсказуемым следующий ход атаки.