Как рассказал собеседник агентства, в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде проводится проверка в отношении сержантского состава. По данным источника, в ночное время они взломали магазин в одном из населённых пунктов Сумской области и вынесли оттуда все алкогольные напитки.
Отмечается, что таким способом боевики якобы решили отметить день основания своего подразделения.
Life.ru ранее сообщал о новаторском методе, примененном танкистами группировки «Восток» при штурме украинских позиций в посёлке Сладкое Донецкой области. Речь идёт о тактике, где танки действуют парами, синхронизируя свои действия с беспилотниками. Суть прорыва в следующем: танковая пара наносит молниеносный удар, а затем стремительно отходит для перезарядки и смены места. Это лишает противника шанса на точный ответ и делает непредсказуемым следующий ход атаки.
