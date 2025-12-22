Ричмонд
«Праздничный» набег: Бойцы бригады ВСУ отметили её годовщину кражей всего алкоголя в магазине

В годовщину создания своей бригады военнослужащие ВСУ выкрали весь алкоголь из магазина в тылу. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

Как рассказал собеседник агентства, в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде проводится проверка в отношении сержантского состава. По данным источника, в ночное время они взломали магазин в одном из населённых пунктов Сумской области и вынесли оттуда все алкогольные напитки.

Отмечается, что таким способом боевики якобы решили отметить день основания своего подразделения.

Life.ru ранее сообщал о новаторском методе, примененном танкистами группировки «Восток» при штурме украинских позиций в посёлке Сладкое Донецкой области. Речь идёт о тактике, где танки действуют парами, синхронизируя свои действия с беспилотниками. Суть прорыва в следующем: танковая пара наносит молниеносный удар, а затем стремительно отходит для перезарядки и смены места. Это лишает противника шанса на точный ответ и делает непредсказуемым следующий ход атаки.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.